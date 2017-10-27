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Мурманская область. Арктика27.10.17 07:36

В Мурманской области в отношении бывших заключенных возбуждены уголовные дела за уклонение от административного надзора

Так, сотрудниками МО МВД России «Оленегорский» установлено, что житель города 1978 года рождения отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решением районного суда Мурманской области в отношении данного гражданина был определен административный надзор сроком на три года. Возложенные ограничения касались уведомления сотрудников органов внутренних дел о смене жительства, сообщения обо всех поездках за пределы населенного пункта, явки в полицию не менее одного раза в месяц, а также запрета на пребывание вне места жительства в ночное время.

Однако с целью уклонения от административного надзора бывший осужденный по указанному месту жительства в установленные сроки после освобождения из мест лишения свободы без уважительной причины не прибыл, на учет в МО МВД России «Оленегорский» не встал. По факту участковым уполномоченным полиции была проведена проверка, в ходе которой злоумышленник был установлен.

Кроме того, полицейскими МО МВД России «Апатитский» за уклонение от административного надзора, определеного решением Кировского городского суда на срок три года, был установлен гражданин 1995 года рождения, неработающий, ранее судимый за угон, кражу и незаконный оборот наркотических средств. Выяснилось, что установленные ограничения он не выполняет, самовольно оставил место жительства.

Дознавателями отделов полиции в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора…». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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