В Мурманской области в первом квартале 2019 года снизилась рождаемость на 10%, а число умерших возросло на 3%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в первом квартале 2019 года в Мурманской области сохранилась тенденция снижения рождаемости в связи с продолжающимися структурными изменениями в составе населения.

По предварительным данным за первые три месяца года в нашем регионе родились 1572 ребёнка, что на 10% меньше чем в январе-марте 2018 года (1754 человека). Коэффициент рождаемости составил 8,5 родившихся на 1000 населения против 9,4 в 2018 году.

Системные меры в сфере здравоохранения на фоне старения населения региона сдерживают негативную динамику показателей смертности. Число умерших возросло на 3% (2217 человек против 2159 человек в январе-марте 2018 года). Общий коэффициент смертности составил 12,0 умерших на 1000 населения против 11,6 в 2018 году.

Естественная убыль населения составила 645 человек (в январе-марте 2018 года – 405 человек).

В Мурманской области сохраняется миграционная убыль населения, которая за первый квартал 2019 года составила 193 человека, что в 2,9 раза меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года (в январе-марте 2018 года – 552 человека). Миграционная убыль населения в целом по области сложилась за счёт убыли населения старше трудоспособного возраста (393 человека). При этом отмечен миграционный прирост населения младше трудоспособного возраста и трудоспособного возраста, соответственно, 120 и 80 человек.