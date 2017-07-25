В Мурманской области в первом полугодии 2017 года достигнут рост показателей поступления налогов в федеральный бюджет на 7%

В работе коллегии под председательством руководителя УФНС России по Мурманской области О. Савченко приняли участие заместители руководителя УФНС России по Мурманской области, начальники территориальных инспекций и начальники отделов управления.

Отмечено, что в первом полугодии 2017 года вклад налогоплательщиков Мурманской области в консолидированный бюджет Российской Федерации составил около 40 млн рублей. Достигнут рост показателей по федеральному бюджету на 7%. Положительная динамика поступлений зафиксирована по налогу на прибыль (в 1,7 раза) налогу на доходы физических лиц (2,5%), страховым взносам (3%).

Участники расширенного заседания обсудили результаты работы в рамках досудебного урегулирования налоговых споров, мероприятий, направленных на повышение эффективности выездных и камеральных налоговых проверок, итоги внедрения и перспективы развития автоматизированной информационной системы «Налог-3».

Основными задачами деятельности налоговых органов Мурманской области во втором полугодии 2017 года являются: обеспечение темпов роста поступлений в бюджет налогов, сборов и страховых взносов, повышение эффективности контрольно-аналитических мероприятий, обеспечение качества предоставления государственных услуг налогоплательщикам.