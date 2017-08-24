В Мурманской области в первом полугодии текущего года отмечен рост общей площади нового жилья в 1,4 раза

Министерства экономического развития Мурманской области разместило на своём сайте доклад об итогах социально-экономического развития нашего региона за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-июнь 2017 года в Мурманской области сложился в сумме 17 млрд рублей, или 102,7% к аналогичному периоду 2016 года в сопоставимых ценах. Рост значения показателя обусловлен увеличением объёмов работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов горнопромышленного комплекса.

Жилищное строительство за первое полугодие текущего года за счёт всех источников финансирования введено 16074 кв. метра общей площади жилья (в 1,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года), из которых 25,6% пришлось на индивидуальное жилищное строительство. Из введенных домов: 34 индивидуальных жилых дома (общей площадью жилых помещений 4123 кв. метра) в г.Мурманск, г.Кандалакша, г.Апатиты, г.Мончегорск, Кольском, Терском и Ловозерском районах; 4 жилых дома (общей площадью жилых помещений 4590 кв. метров) для расселения граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманске (три 24-квартирных и один 36-квартирный); 35-квартирный жилой дом в г.Гаджиево ЗАТО Александровск (общей площадью жилых помещений 2016 кв. метров) для военнослужащих; - 100-квартирный жилой дом в гп.Заполярный (общей площадью жилых помещений 4864 кв. метра) для сотрудников Управления ФСБ России по Мурманской области. Проведена реконструкция общежития в гп.Мурмаши – надстроен этаж, состоящий из 4 квартир экономкласса (общей площадью жилых помещений 481 кв. метр). Объём приостановленного жилищного строительства за I полугодие 2017 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 120,5 тысячи кв. метров (29 домов).