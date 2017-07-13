В Мурманской области в первом полугодии в отделах ЗАГС чаще регистрировали акты о смерти, чем о рождении

За I полугодие 2017 года в Мурманской области в 18 отделах ЗАГС администраций муниципальных образований было зарегистрировано записей актов гражданского состояния: о рождении – 3964, о смерти – 4276.

В шести муниципальных образованиях записей актов о рождении составлено больше, чем записей актов о смерти (Печенгский район, ЗАТО г. Североморск, Александровск, г. Островной, г. Заозерск, п. Видяево).

За I полугодие 2017 года в Мурманской области зарегистрировано 2040 записи акта о расторжении брака, что на 52 записи актов о разводе меньше, чем за I полугодие 2016 года. Вступить в брак в I полугодии 2017 года пожелали 2651 пара, что на 47 пар больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Помимо оказания государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния работники отделов ЗАГС провели 30 ритуалов серебряных и золотых свадеб, прочитали 10 лекций, опубликовали в прессе 14 статей и консультаций по семейному законодательству, выступили на радио и телевидении 4 раза.