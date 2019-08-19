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Мурманская область. Арктика19.08.19 10:32

В Мурманской области в первом полугодии выработка электроэнергии снизилась на 8,7%

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство на официальном сайте, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объём отгрузки продукции в отчётном периоде в нашем регионе  составил 31,3 млрд рублей (105,5% к январю-июню 2018 года в действующих ценах). Индекс производства – 95,1%.

Основой энергетической системы Мурманской области являются: Кольская атомная станция (филиал АО «Концерн Росэнергоатом»), 17 гидроэлектростанций и 2 ТЭЦ (филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»). Мурманская область относится к числу наиболее энерговооруженных территорий России. Производимая электроэнергия в полном объёме обеспечивает спрос внутри области, более четверти выработанной электроэнергии поступает в объединенную энергосистему России, а также на экспорт в Финляндию и Норвегию.

В январе-июне 2019 года выработка электроэнергии снизилась на 8,7%, производство пара и горячей воды выросло на 6%.

Потребление электроэнергии составило 6,5 млрд кВт ч, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. В структуре потребления основную долю (порядка 70%) занимают промышленные предприятия. Отпуск электроэнергии за пределы региона сократился на 30,8%.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в отчётном периоде продолжала нести атомная электростанция. Выработка электроэнергии на АЭС снизилась на 5,9%, удельный вес в структуре выработки по сравнению с I полугодием 2018 года увеличился на 1,7 процентных пункта и составил 59,2%.

Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях сократилось на 13,5% к соответствующему уровню 2018 года, доля в структуре выработки по видам генерации снизилась с 39,4% в январе-июне 2018 года до 37,3% в отчётном периоде.

 

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