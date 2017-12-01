В Мурманской области в полярную ночь установилась хорошая зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 2-3 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонов, смещающихся с Северной Атлантики. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха 2 декабря и ночью 3 декабря -3-8°, при прояснениях -13-18°, днём 3 декабря от -4 до +1°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью на северо-западе области сильный. Температура воздуха -2-7°, ночью при прояснениях -12-17°. Гололедица.

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Со 2 декабря на широте Мурманска начинается полярная ночь. В это время года солнце не показывается над горизонтом, а световой день превращается в сумерки. Полярная ночь будет продолжаться до 10 января. На следующий день, 11 января, над горизонтом покажется край солнечного диска.