На площади Мурманска стала быстро расти ёлкаВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.12.17 18:02

В Мурманской области в полярную ночь установилась хорошая зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 2-3 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонов, смещающихся с Северной Атлантики. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха 2 декабря  и ночью 3 декабря -3-8°, при прояснениях -13-18°, днём 3 декабря от -4 до +1°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью на северо-западе области сильный. Температура воздуха -2-7°, ночью при прояснениях -12-17°. Гололедица.

* * *

Со 2 декабря на широте Мурманска начинается полярная ночь. В это время года солнце не показывается над горизонтом, а световой день превращается в сумерки. Полярная ночь будет продолжаться до 10 января. На следующий день, 11 января, над горизонтом покажется край солнечного диска. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 365 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

МОСКВИЧ
30.11.17 17:39
Корабль - слишком МАЛ и слишком СЛАБ для нашего ВМФ на Севере и выполнять многие необходимые для военных целей операции - просто не сможет физически. Не имея серьезных вооружений - ПВО и РЛС достаточн
Комментарий к новости:30 ноября в Санкт-Петербурге в состав ВМФ войдёт новейший ледокол «Илья Муромец»
Набиулин Ислам Зайнулаевич
30.11.17 13:21
Да, ребята, заработались Вы. Забыли зачем Вы там. При мне бюджет города всегда был профицитным,несмотря на то, что мы от военных принимали жилье, дороги,уличное освещение, благоустройство, создавали н
Комментарий к новости:Совет депутатов ЗАТО г.Заозёрск предложил главе администрации покинуть свой пост, а он решил пойти в суд
Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиСемь россиян из десяти получают поддержку государства-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 23 копейки, доллара упал на 6 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС увеличила выработку электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика