В Мурманской области в преддверии зимы рекорды по росту цен установили помидоры, огурцы и гречневая крупа

Мурманскстат опубликовал данные по изменению потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области в ноябре текущего года. Как отмечает статистическое ведомство, в последний месяц осени по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров наиболее подорожали отдельные виды плодоовощной продукции: свежие помидоры и огурцы (соответственно на 25,8% и 17,3%), столовая свёкла (на 3,1), виноград (на 2,8), картофель (на 2,2), чеснок (на 1,9), бананы (на 1,0%).

Возросли цены на гречневую крупу (на 4,8%), пряники (на 2,8), кисломолочные продукты (на 2,7), питьевое молоко (на 2,3), чёрный байховый чай, сметану, куриные яйца (на 2,2), фруктово-ягодные консервы (на 1,9), мягкие глазированные конфеты (на 1,8), пчелиный мёд (на 1,3), сыр (на 1,1), вермишель (на 1,0%).

При этом подешевели лимоны (на 7,2%), апельсины (на 5,0), яблоки (на 4,6), морковь (на 4,0), свежая белокочанная капуста (на 3,8), репчатый лук (на 1,2%). Снизились цены и на сахарный песок (на 3,0%), сгущённое молоко (на 1,9), чёрный перец-горошек (на 1,8), мороженое (на 1,7), подсолнечное масло (на 1,4), шлифованный рис (на 1,3), рыбные консервы в томатном соусе (на 1,2%).

По группам непродовольственных товаров увеличились цены на меха и меховые изделия (на 1,2%), парфюмерно-косметические товары, чулочно-носочные изделия (на 1,0), табачные изделия (на 0,9%). Снижение цен отмечено на пиломатериалы (на 3,0%), средства связи (на 1,0%).

Среди услуг снизилась стоимость полёта в салоне экономического класса самолёта (на 3,0%), абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (на 2,5), плата за пользование потребительским кредитом (на 1,4), а также стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (на 1,0%).

Возросла стоимость постановки набоек (на 1,5%), начального курса обучения вождению легкового автомобиля (на 1,4), установки пластиковых окон (на 1,3), годового полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (на 1,2), плата за проживание в гостинице (на 0,9%).