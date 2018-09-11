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Мурманская область. Арктика11.09.18 15:19

В Мурманской области в присвоении и растрате подозревается генеральный директор ООО «Кольская управляющая компания»

По версии следствия, с января 2016 года по июнь 2017 года подозреваемый, используя свое служебное положение, представил в бухгалтерию табеля учёта рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о якобы отработанном в ООО «Кольская управляющая компания» рабочем времени сотрудницы, являющейся его приёмной дочерью. Тем самым злоумышленник путём растраты совершил хищение денежных средств вышеуказанного Общества в размере не менее 260 тысяч рублей.

Кроме того, он же в июне 2016 года, состоя в вышеуказанной должности,  желая присвоить себе денежные средства общества, представил в бухгалтерию авансовый отчёт с включенными в него затратами на приобретение комплектующих деталей для автомобиля, находящегося в его личном пользовании, однако на балансе ООО не состоящего. Тем самым подозреваемый путём присвоения совершил хищение денежных средств Общества в размере не менее 49 тысяч рублей, полученных, в том числе, за счёт оплаты жильцами многоквартирных домов денежных средств за предоставленную коммунальную услугу «содержание и ремонт общедомового имущества».

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, в настоящее время допрошены сотрудники управляющей компании по обстоятельствам произошедшего, сотрудники МБУ «Централизованная  бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района», проводится анализ финансовых документов организации, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

 

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