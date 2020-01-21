В Мурманской области в прошлом году количество убийств (с покушениями) увеличилось на 6,1%

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-декабрь 2019 года. За прошедший год всего зарегистрированы 12 тысяч 117 преступлений, что на 32 - или 0,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (29,3%), мошенничества (16,5%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (11,9%).

Число мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 36,1% и 10,5% соответственно, а краж наоборот, уменьшилось на 5,2%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 13% (с 2398 до 2710), их удельный вес увеличился на 2,5% и составил 22,4%.

Количество убийств (с покушениями) увеличилось на 6,1% (с 33 до 35).

Зарегистрировано 148 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 0,7%.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 15,3% и составило 111 лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, наоборот, увеличилось на 2,1% и составило 241 лицо.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 14,9%, а коррупционной направленности – на 33,9%.

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об увеличении на 2,6% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и, об уменьшении их удельного веса (63,3%).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а треть преступлений – ранее судимыми лицами.