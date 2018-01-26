В Мурманской области в прошлом году провели 62 ритуала серебряных и золотых свадеб

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, в 2017 году Отделы ЗАГС региона зарегистрировали 7872 записи актов о рождении и 8356 – о смерти. В Печенгском районе, ЗАТО Североморск, Александровск, Островной, Заозерск и Видяево записей актов о рождении составлено больше, чем записей актов о смерти.

В 2017 году в Мурманской области было зарегистрировано 4029 записей актов о расторжении брака, что на 131 запись акта о разводе меньше, чем за 2016 год. Вступить в брак в 2017 году пожелали 5849 пар, что на 137 пар больше, чем за 2016 год.

Помимо оказания государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния работники отделов ЗАГС провели 62 ритуала серебряных и золотых свадеб.