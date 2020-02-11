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Мурманская область. Арктика11.02.20 12:51

В Мурманской области в прошлом оду инфляция оказалась выше среднероссийского уровня

Региональное Министерство экономического развития разместило ежемесячный доклад об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения области за  2019 год.

Как сообщает ведомство, в декабре 2019 года в Мурманской области инфляция сложилась на уровне 103,5% к декабрю предыдущего года (в 2018 году – 104,4%), что выше среднероссийского уровня на 0,5 процентного пункта (РФ – 103,0%).

Цены на платные услуги населению с начала года увеличились на 4,2%, продовольственные товары - на 3,3%, непродовольственные товары – на 3,1%, (по России, соответственно, на 3,8%, 3,0% и 2,6%).

Из числа платных услуг населению услуги правового характера  подорожали на 11%, услуги в системе образования – на 10%, ветеринарные услуги – на 9%, медицинские услуги и услуги организаций культуры – на 5%, услуги пассажирского транспорта, услуги связи, бытовые услуги, жилищно-коммунальные услуги, услуги банков, экскурсионные услуги и услуги страхования – на 4%.

Из числа продовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на фрукты и цитрусовые (в среднем), консервы фруктово-ягодные, муку – на 10 , макаронные и крупяные изделия – на 9%, сыр, молоко и молочную продукцию – на 8%, масло и жиры, консервы овощные – на 6%, маргарин и маргариновую продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия – на 5%, кондитерские изделия, чай, кофе и какао – на 4%.

При этом цены на сахар снизились в 1,3 раза, картофель – на 14%,  остальные овощи в среднем – на 6%, яйца – на 4%.

На рост цен на непродовольственные товары в целом повлияло удорожание табачных изделий (на 12%), товаров для животных и парфюмерно-косметических товаров (на 8%), ниток (на 7%), печатных изданий и чулочно-носочных изделий (на 6%), моющих и чистящих средств, спичек, медицинских товаров, полотенец (на 5%), бумажно-беловых товаров и галантереи (на 4%).

Подешевели телерадиотовары (на 5%) и средства связи (на 4%).

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