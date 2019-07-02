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Мурманская область. Арктика02.07.19 17:02

В Мурманской области в рамках реализации нацпроектов уже заключено более 400 контрактов на сумму 3,4 млрд рублей

Ход реализации национальных проектов в регионах обсудили сегодня на очередном заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В режиме видеоконференцсвязи в совещании принял участие врио губернатора Мурманской области.

На реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры только на 2019 год предусмотрено более 1,7 трлн рублей. Часть этих денег уже перечислена регионам.

«На середину третьей декады июня в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети. Где-то ситуация, как обычно, лучше, где-то хуже. В целом традиционный для начала года период медленной раскачки всё-таки в этом году проходил быстрее. Регионы работают достаточно активно. Тем не менее обращаю внимание всех руководителей: лето уже идёт, самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее», – отметил, открывая совещание, Дмитрий Медведев.

Высшие должностные лица отдельных субъектов РФ рассказали о том, как ведется работа в регионах, озвучили предложения в части уровня софинансирования по нацпроектам, доработки функционала системы «Электронный бюджет» и методик расчета показателей. В ходе обсуждения была затронута также проблема манипулирования торгами в нацпроектах. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, важно ввести дополнительную ответственность за умышленный срыв торгов или демпингование на торгах с целью их срыва, чтобы такие действия не приводили к нарушению сроков заключения договоров, неисполнению обязательств и, в конечном счете, просто не парализовали работу.

Мурманская область в настоящее время ведет работу по 10 из 12 национальных проектов, для этих целей сформированы 47 региональных проектов. В 2019 году на реализацию нацпроектов на территории Мурманской области предусмотрено порядка 8 млрд рублей, на сегодняшний день освоены средства в размере 1,4 млрд рублей, в том числе 0,6 млрд рублей – средства федерального бюджета. По состоянию на 1 июля в рамках реализации нацпроектов уже заключено более 400 контрактов на сумму 3,4 млрд рублей, всего планируется заключить свыше 800 контрактов на сумму 4,6 млрд рублей.

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