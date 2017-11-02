В Мурманской области в сентябре уровень производства вырос на 5,5%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь текущего года.

Как сообщает ведомство, в январе - сентябре 2017 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 114,6% относительно соответствующего периода 2016 года (в среднем по России – 101,8%).

В сентябре по сравнению с сентябрем 2016 года уровень производства вырос на 5,5% (в среднем по России – на 0,9%), по отношению к предыдущему месяцу – на 2,6% (в среднем по России – на 1%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январём-сентябрем 2016 года снизились на 3,8%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 1,1%, на экспорт – на 8%.