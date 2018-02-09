В Мурманской области в воскресенье опять похолодает

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 февраля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, 10 февраля порывистый ветер, температура воздуха -5-10°, в отдельных районах при прояснениях -15-20°.

11 февраля ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный, на севере сильный, позёмок. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -20°. Гололедица.