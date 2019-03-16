В Мурманской области в январе индекс сельскохозяйственного производства составил всего 76,3%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь текущего года и оценке основных показателей за январь-март.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе текущего года составил 92,7 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства — 76,3% (в среднем по России — 100,7%).

Низкие результаты по сравнению с январем 2018 года обусловлены падением производства скота и птицы на убой в живом весе на 11% в связи с сокращением поголовья, молока в 1,4 раза, что связано с изменением рациона питания коров молочного стада, а также выпуска куриных яиц в 1,7 раза из-за уменьшения поголовья кур-несушек.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области в январе 2019 года не осуществлялась.