В Мурманской области вдвое снижена стоимость лабораторных исследований и ветеринарных услуг для фермерских хозяйств

В Мурманской области по поручению врио губернатора вдвое снижена стоимость лабораторных исследований и ветеринарных услуг для фермерских хозяйств. Соответствующие приказы вступили в силу в мае текущего года.

Документы обязывают Мурманскую областную ветеринарную лабораторию и Мурманскую областную станцию по борьбе с болезнями животных при оказании ветеринарных услуг фермерским хозяйствам применять понижающий коэффициент 0,5 к ценам, указанным в прейскуранте.

Информация о снижении направлена владельцам фермерских хозяйств.

Поручение сократить затраты заполярных фермеров на контрольные мероприятия было дано главой региона по итогам поездки в одно из фермерских хозяйств Кольского района. Тогда руководитель Мурманской области отметил, что цена на получение необходимых документов и декларирование продукции сельхозпроизводителей – это слишком высокие расходы для малого бизнеса и поручил региональному правительству в срок до конца мая сократить расходы фермеров на производственный контроль и лабораторные исследования, а также сроки прохождения этих процедур.