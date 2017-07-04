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Мурманская область. Арктика04.07.17 16:08

В Мурманской области ведётся активная работа по временному трудоустройству подростков

Организация трудоустройства несовершеннолетних северян стала сегодня одной из тем оперативного совещания, которое провела губернатор Марина Ковтун. Глава региона отметила значимость этой работы – ребята приобретают навыки самостоятельного труда, временную занятость и собственные средства.

С докладом выступил председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный. Он отметил, что в 2017 году в свободное от учёбы время и в период летних каникул в регионе планируется трудоустроить не менее 4,7 тысячи подростков, в том числе не менее двух тысяч несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в этом году в областном бюджете заложено 4,4 млн рублей, предусмотрено также финансирование за счет средств местных бюджетов и работодателей. По состоянию на 30 июня центрами занятости населения области уже заключены договоры с 247 предприятиями, более половины из них – организации бюджетной сферы. Организовано более 3,3 тысячи дополнительных рабочих мест в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли.

Настороженность ведомства, по словам Константина Бережного, вызывает снижение объема средств, выделяемых на трудоустройство подростков местными бюджетами. Руководитель комитета также обозначил основные факторы, препятствующие повышению занятости подростков. При этом, подчеркнул Константин Бережный, ситуация находится под постоянным контролем, проводится еженедельный мониторинг достижения целевых показателей, и есть уверенность, что все контрольные цифры будут выполнены в полном объёме и в установленные сроки.

Обращаясь к главам администраций муниципальных образований, Марина Ковтун подчеркнула недопустимость снижения объёмов финансирования реализации программ по летней занятости подростков. Глава региона также призвала муниципалитеты активно привлекать к участию в летней трудовой кампании муниципальные предприятия и настоятельно рекомендовала строго следить за соблюдением прав несовершеннолетних и их родителей.

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