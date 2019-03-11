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Мурманская область. Арктика11.03.19 16:06

В Мурманской области ведётся подготовка к внедрению единой автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов

С 1 января 2020 года в Мурманской области, как и по всей стране, будет внедрена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов. К системе, разработанной для защиты от фальсифицированных лекарств, должны быть подключены все без исключения лицензированные медицинские и фармацевтические организации. О подготовке к запуску системы на территории региона сегодня шла речь на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора Ольга Фаткуллина, сообщила, что приоритетный проект «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов» стартовал в 2017 году по поручению Президента Российской Федерации.

Проект реализуется в два этапа. Первый – добровольный эксперимент по маркировке контрольными (идентификационными) знаками лекарственных препаратов для медицинского применения. В приоритете – лекарства для лечения определенных тяжелых заболеваний, относящихся к семи высокозатратным нозологиям. Экспериментальный период завершится 31 декабря этого года, он дает возможность подключиться к новой информационной системе производителям, дистрибьюторам, аптечным и медицинским организациям.

Второй этап предполагает маркировку контрольными (идентификационными) знаками 100% лекарственных препаратов, находящихся в обращении на территории Российской Федерации и 100%-ное подключение к системе всех субъектов обращения лекарственных препаратов. Этот этап начнется с 1 января 2020 года.

По словам Ольги Фаткуллиной, на сегодняшний день в Мурманской области в системе мониторинга зарегистрировано только 34% от всех субъектов обращения лекарственных препаратов в соответствии с Единым реестром лицензий. Оставшаяся часть – более 60% – это в основном организации частной формы собственности, имеющие лицензии на медицинскую деятельность. Как подчеркнула представитель Росздравнадзора, существует проблема с их персональным оповещением, а значит могут возникнуть сложности с приобретением лекарственных препаратов этими организациями.

Губернатор Марина Ковтун дала поручение главам муниципальных администраций проконтролировать процесс информирования предпринимателей о необходимости подключения к системе мониторинга движения лекарственных препаратов и о новых требованиях федерального законодательства в этой сфере.

«Прошу вас исполнить просьбу Росздравнадзора, иначе, действительно, социальные последствия могут быть самыми плачевными – когда у медицинских учреждений или аптек вдруг не окажется необходимых лекарств. Проработайте этот вопрос на своих территориях, чтобы не допустить неприятностей», – поручила Марина Ковтун.

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