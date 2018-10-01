В Мурманской области ведутся работы по лесовосстановлению

В текущем году на землях государственного лесного фонда на территории Мурманской области в рамках проведения лесокультурного сезона проведены работы на площади 442,4 гектара, в том числе: работы по искусственному лесовосстановлению в объёме 180,3 гектара, содействие естественному лесовосстановлению 262,1 гектар .

Кроме того, выполнены работы по дополнению ранее созданных лесных культур в объёме 209 гектар .

Работы выполнялись ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» в рамках государственного задания текущего года, а также арендаторами лесных участков.

Используемый посадочный материал выращен в тепличном хозяйстве учреждения, вместе с тем произведён посев семян лесных растений для выращивания посадочного материала в теплицах учреждения для использования его в последующие годы.