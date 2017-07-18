В Мурманской области весеннее половодье закончилось

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления, ветер повернёт к северному направлению, температура воздуха постепенно понизится.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Днём в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днём на западе области северный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14º, днём +13 +18º, в центральных районах области до +22º.

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На большинстве рек Мурманской области весеннее половодье закончилось. На горных реках продолжается спад весеннего половодья. Температура воды в реке Кола 17 июля в 8 часов была равна 17°.