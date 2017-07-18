Мурманская область. Арктика18.07.17 18:01
В Мурманской области весеннее половодье закончилось
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления, ветер повернёт к северному направлению, температура воздуха постепенно понизится.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Днём в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, днём на западе области северный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14º, днём +13 +18º, в центральных районах области до +22º.
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На большинстве рек Мурманской области весеннее половодье закончилось. На горных реках продолжается спад весеннего половодья. Температура воды в реке Кола 17 июля в 8 часов была равна 17°.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 172 человека
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Последние комментарии
VERoniKA
18.07.17 19:33
как это сообщение хорошо перекликается с тем, что вы опубликовали ранее о том, что в 2017 году из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего предп
Ильчук А.
17.07.17 20:28
Наконец-то разродились, ясность хоть появилась. Реформаторы х*****ы!!! * - купюры внесла редакция.
Виктор Константинович
17.07.17 20:27
Думаю, что некоторые муниципалитеты потом будут так же "ответственны" перед автопредприятиями, как сегодня перед ресурсниками - будут накапливать миллионные долги.
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