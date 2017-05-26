В Мурманской области весна затягивается

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-28 мая погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона, смещающегося с Архангельской области на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +2+7°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +2+7°.

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Водность рек Мурманской области продолжает увеличиваться. К 26 мая уровни воды на большинстве рек повысились от 1 мая на 0,5-1,9 м. Уровни воды на реках ниже среднемноголетних пиков весеннего половодья на 0,5-1,5 м.

Реки запада, центра и юга области очищаются ото льда. На озёрах и водохранилищах сохраняется ледостав. Толщина льда на крупных озёрах и на водохранилищах на 25 мая была равна 40-70 см, на водохранилищах Иовском и Княжегубском - менее 30 см.

Передвижение по льду водоёмов опасно.