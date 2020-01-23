В Мурманской области ветер ослабеет, интенсивность осадков уменьшится

Как сообщает Мурманское УГМС, в ночь с 22 на 23 января север Мурманской области оказался во власти непогоды, причиной которой стал мезовихрь, зародившийся в районе архипелага Новая Земля. При смещении через Кольский полуостров циклон вызвал усиление северо-западного ветра в порывах до 20-23 м/с, а в районе п.Териберка более 30 м/с. Ветер сопровождался сильными снежными зарядами и метелью, метеорологическая дальность видимости при это временами уменьшалась до 100-500 метров.

По критериям Росгидромета, установленным для Мурманской области, такое сочетание природных явлений образует комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, который может представлять угрозу жизни и здоровью людей наносить значительный материальный ущерб, т.е. является опасным явлением.

Завтра, 24 января, будет облачная с прояснениями погода. Снег. Ветер юго-восточный слабый, местами поземок. Температура воздуха ночью -10 -15°, при прояснениях -18 -23°, днём -6 -11°. Гололедица.