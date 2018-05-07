В Мурманской области ветераны ВОВ и «дети войны» получат денежные выплаты

В преддверии очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне отдельным категориям ветеранов, проживающих на территории Мурманской области, осуществляются единовременные денежные выплаты.

Единовременную денежную выплату в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в размере 2000 рублей получат:

а) ветераны Великой Отечественной войны;

б) инвалиды Великой Отечественной войны;

в) родители и вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

г) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

К этой же памятной дате единовременную денежную выплату получат в размере 1000 рублей граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (так называемые «дети войны»).

По состоянию на 1 мая текущего года денежные средства перечислены:

- 3,7 тыс. ветеранам на общую сумму 7,5 млн. руб.;

- 36,5 гражданам из числа «дети войны» на общую сумму 39,2 млн. руб.

Выплаты производятся во II-III квартале текущего года.



В настоящее время государственные областные казенные учреждения - центры социальной поддержки населения продолжают осуществлять работу по перечислению денежных средств. Получателям, состоящим на учете в этих учреждениях, выплата будет производиться в беззаявительном порядке на банковские счета или через почтовые отделения. На данные цели в областном бюджете предусмотрено 47,3 млн. рублей.