В Мурманской области вирусов гриппа не выделено

Как передаёт региональное Управление Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в нашем регионе с 15 по 21 января спокойная, в Мурманской области продолжается сезонный подъём заболеваемости. Показатель заболеваемости по совокупному населению составил 58,76 на 10,0 тысяч населения, что ниже расчётных эпидемических пороговых величин на 38,2%.

По данным вирусологического мониторинга на территории Мурманской области преимущественно циркулируют респираторные вирусы: парагрипп, аденовирусы, риновирусы. Вирусов гриппа не выделено.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, основанной на данных ЕРБ ВОЗ, в странах Европейского региона регистрируется рост заболеваемости гриппом, в частности, на территориях Норвегии, Швеции.