В Мурманской области возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства 13-летней девочки

24 сентября в Заозерске было обнаружено тело 13-летней девочки, покончившей жизнь самоубийством. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в тот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2. ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного).

В настоящее время следователями регионального управления СК России проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, изучаются условия жизни и воспитания ребёнка в семье.

Помимо этого, в ходе следствия будут приняты исчерпывающие и оперативные меры для выявления и устранения причин, условий, которые способствовали трагедии. Допрашиваются родители несовершеннолетней, педагоги, одноклассники. Расследование уголовного дела продолжается.