В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели человека на Ловозерском ГОКе
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, в утреннее время 7 августа этого года на руднике «Карнасурт» ООО «Ловозерский ГОК», расположенном в Ловозерском районе, во время проведения горных работ по добыче лопаритовой руды, произошло обрушение части горной породы. В результате произошедшего погиб один рабочий, 1981 года рождения.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе инструкции по охране труда работников.
Расследование уголовного дела продолжается