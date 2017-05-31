РАМКИ ЗАКОНА: Пять лет под следствием, или Жертва полицейского произволаЮбилею Мурманской области посвящён масштабный проект передвижных выставок региональных художников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.05.17 07:25

В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении наёмника вооруженного формирования батальон «Азов»

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области по оперативным материалам, поступившим из УФСБ России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

По версии следствия, в начале апреля 2014 года мужчина, 1991 года рождения, пересёк границу Российской Федерации и вступил в ряды вооруженного формирования батальон «Азов», принимающего участие во внутреннем вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей, на Юго-Востоке Украины. Все это время подозреваемый, придерживаясь национал-социалистических идей и пропагандируя их, состоя в рядах батальона «Азов», получал там довольствие и снабжался средствами связи, амуницией, огнестрельным оружием и боеприпасами, которые им применяются по настоящее время для ведения боевых действий. За участие в вооруженных конфликтах на территории Республики Украина подозреваемый постоянно получал денежное вознаграждение в иностранной валюте (доллары США), которое в общей сумме составило более 920 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовал: 271 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире10:15«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«Тяжелый песок». Художественный сериал, 1 серия (16+)12:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиПенсионные страданияия-2035: в кошелёк можно не заглядыватьВ Мурманской области у 2-х северян в 2016 году доход составил более 500 млн рублей-PRO ВалютуКурс евро снизился на 42 копейки, доллара – на 19 копеекРубль начинает день со снижения к доллару и роста к евро-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора энергоблока № 1Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 маяБольшие долги по оплате ЖКУ в городе атомщиков можно отработать-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения