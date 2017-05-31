В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении наёмника вооруженного формирования батальон «Азов»

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области по оперативным материалам, поступившим из УФСБ России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

По версии следствия, в начале апреля 2014 года мужчина, 1991 года рождения, пересёк границу Российской Федерации и вступил в ряды вооруженного формирования батальон «Азов», принимающего участие во внутреннем вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей, на Юго-Востоке Украины. Все это время подозреваемый, придерживаясь национал-социалистических идей и пропагандируя их, состоя в рядах батальона «Азов», получал там довольствие и снабжался средствами связи, амуницией, огнестрельным оружием и боеприпасами, которые им применяются по настоящее время для ведения боевых действий. За участие в вооруженных конфликтах на территории Республики Украина подозреваемый постоянно получал денежное вознаграждение в иностранной валюте (доллары США), которое в общей сумме составило более 920 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.