В Мурманской области возбуждены уголовные дела за дачу заведомо ложных показаний в суде

В ходе судебного разбирательства по обвинению жителя Мончегорска 1988 года рождения в незаконном сбыте наркотических веществ двое местных жителей изменили свои показания.

Во время следствия знакомые подсудимого подтверждали факт сбыта им наркотических веществ в крупном размере, что было задокументировано в установленном порядке, в том числе с помощью средств видеофиксации. Однако, когда в Мончегорском городском суде начались слушания по делу, ранее судимый местный житель 1983 года рождения и ранее не судимый мончегорец 1991 года рождения, выступая в качестве свидетелей, дали ложные показания, направленные на незаконное освобождение подсудимого от уголовной ответственности. Оба свидетеля были в установленном порядке предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

По фактам лжесвидетельствования следователем ОМВД России по г.Мончегорску в отношении двух мужчин возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста до трёх месяцев.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время следствием устанавливаются причины изменения свидетелями показаний. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.