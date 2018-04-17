В Мурманской области воздух прогреется до +10°

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-западной периферии циклона с центром в Карском море. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -5-9°, днём +4+10°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём +5+10°. Ночью и утром местами гололедица.