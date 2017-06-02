В Мурманской области возросла потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями региона

Доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за I квартал 2017 года размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Как сообщает ведомство, в I квартале текущего года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 1,8% (на конец марта 2016 года – 1,9%), численность безработных – на 7% к аналогичному периоду 2016 года (на конец марта т.г. – 7861 человек).

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, возросла по сравнению с мартом 2016 года на 38%, нагрузка на одну вакансию составила 1,0 человек на одно вакантное место против 1,5 человека в аналогичном периоде 2016 года.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 11,2%, Ловозерском районе - 7,0%, Кандалакшском районе – 3,9%, Ковдорском районе – 3,7%, г. Полярные Зори – 3,6% и г. Кировске – 3,3% при среднеобластном уровне безработицы 1,7%.