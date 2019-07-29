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Мурманская область. Арктика29.07.19 07:30

В Мурманской области впервые будет проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения

Росстат с 1 по 30 августа текущего  года во всех субъектах Российской Федерации проводит выборочное наблюдение состояния здоровья населения. В общей сложности в стране в нём примут участие 60 тысяч домохозяйств, в Мурманской области – 513 домохозяйств.

Целью проведения наблюдения является получение информации, характеризующей приверженность населения к здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность.

Опрос населения пройдёт с использованием планшетных компьютеров специально обученными работниками – интервьюерами, которые при себе должны иметь специальное удостоверение, действительное при наличии паспорта. Электронные вопросники будут заполняться на домохозяйство в целом и на каждого члена домохозяйства, включая взрослых и детей независимо от возраста. Данные, полученные от населения, носят конфиденциальный характер и служат для формирования официальной статистической информации.

Как сообщает Т.С. Куликова, временно исполняющий обязанности руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, выборочное наблюдение состояния здоровья населения проводится во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения».

Результаты выборочного наблюдения состояния здоровья населения предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в «майских» указах Президента Российской Федерации, реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», оценки эффективности мер демографической и социальной политики.

Итоги наблюдения будут опубликованы на сайте Росстата www.gks.ru в декабре текущего года в целом по России, субъектам Российской Федерации, а также по отдельным социально-демографическим группам населения с выделением городского и сельского населения.

 

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