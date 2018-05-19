В Мурманской области впервые пройдет открытый кубок общества «Динамо» по смешанному боевому единоборству

19 мая 2018 года 19 мая 2018 года по программе «Динамо-детям России» состоится открытый Кубок МРО ОГО ВФСО «Динамо» по смешанному боевому единоборство (ММА). Мероприятие проводится впервые, цель - популяризация здорового образа жизни, развития боевых единоборств в Заполярье, подготовка допризывной молодежи к службе в рядах Российской армии и силовых структурах.

Открытие соревнований состоится в 12.00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе ДЮСШ Кольского района (г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 3).

К освещению мероприятия приглашаются представители СМИ. Дополнительная информация по тел. 8-999-091-60-20.