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Мурманская область. Арктика30.10.19 10:37

В Мурманской области впервые пройдёт региональный форум «ЭТНОМУРМАН»

1 и 2 ноября в  Мурманске состоится Молодёжный форум «ЭТНОМУРМАН», участниками которого станут более ста человек – представителей разных национальностей из Мурманска, Апатитов, Гаджиева, Североморска, Полярного, Кандалакши, Кировска, Ковдора, Колы, Полярных Зорей, Ловозера, Мурмашей, Молочного и Ёнского.

Сохранение этнической самобытности народов Российской Федерации, развитие молодежной активности, в том числе вовлечение молодых и активных лидеров в проведение мероприятий, направленных на укрепление единства, обеспечение межнационального мира и согласия, является важным направлением для нашего региона.

На протяжении двух дней работы форума Мурманский арктический государственный университет станет крупнейшей в регионе информационно-образовательной площадкой в сфере государственной национальной и молодежной политики, в рамках которой участники обсудят актуальные тенденции индустрии коммуникаций, содействие обмену опытом и идеями между лидерами общественных организаций, студентами и молодёжью.

Форум стартует 1 ноября в 11.00 и начнется с Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая одновременно проводится по всей стране уже в четвертый раз.

Диктант позволит провести своеобразный мониторинг состояния этнокультурной компетенции жителей региона, привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений, сохранении и развитии этнокультурной самобытности народов страны.

Модератором диктанта выступит Сергей Никонов, доктор исторических наук, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета.

В 12.00 состоится торжественное открытие Молодежного форума «ЭТНОМУРМАН». В пленарном заседании выступят: кандидат философских наук, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Людмила Пащенко с докладом на тему «Этнические стереотипы как феномен культуры»; первый заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрей Сахаров с докладом на тему «Молодежная политика: возможности самореализации».

В продолжении одного из важных направлений развития молодёжной политики выступит начальник отдела развития и поддержки волонтерского (добровольческого) движения Регионального центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив Артур Фортес.

С 14.00 начнётся лекция «Межкультурные коммуникации», которую проведет ведущий – тренер по проектному менеджменту, межкультурным коммуникациям и добровольчеству Ольга Лобанова из г. Санкт-Петербурга.

С 16.15 участники мероприятия приступят к работе в различных тематических секциях, их ждут круглый стол ««Мы» и «Они»: проблема этнокультурных стереотипов», тренинги «Путь к себе» и «Проектный менеджмент».

Второй день форума, 2 ноября, начнется с #ЭТНОАКТИВНОГОУТРА.

В 12.00 для участников запланированы творческие мастерские, интеллектуальная игра «ЭтноКвиз» и марафон #НАЯЗЫКЕМИРА.

С 14.00 начнет работу дискуссионная площадка «Технологии успешного межнационального взаимодействия», подготовленная ответственным секретарем Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Андреем Худолеевым.

Форум проводится в рамках празднования Дня народного единства, направлен на укрепление гражданского единства и сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации.

 

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