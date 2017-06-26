В Мурманской области всё по-прежнему: прохладно и моросящий дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием северо-восточной части циклона, смещающегося с Норвежского моря на Ботнический залив: начиная с южных районов области, ожидается прохождение атмосферного фронта, дождь.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +8+13°, на юге до +17°.