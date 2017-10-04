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Мурманская область. Арктика04.10.17 08:50

В Мурманской области введено жилья в 1,6 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-август 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду  деятельности «Строительство», в Мурманской области за январь-август 2017 года сложился в сумме 24,8 млрд рублей, или 102,5% к аналогичному периоду 2016 года в сопоставимых ценах. Рост показателя обусловлен увеличением объемов работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов электроэнергетики, горнометаллургического комплекса и транспортной инфраструктуры.

За январь-август текущего года за счёт всех источников финансирования введено 44908 кв. метров общей площади жилья (в 1,6 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года), из которых 13,3% пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

Из введенных домов:  46 индивидуальных жилых домов (общей площадью жилых помещений 5988 кв. метров) в Мурманске, Кандалакше, Апатитах Мончегорске, Полярных Зорях, Кольском, Терском и Ловозерском районах; 7 жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда (общей площадью жилых помещений 10927 кв. метров), в том числе в Мурманске (три 24-квартирных и один 36-квартирный), в сп.Териберка (63-квартирный), в гп.Кандалакша (54-квартирный), в гп.Молочный (24-квартирный); 35-квартирный жилой дом для военнослужащих (общей площадью жилых помещений 2016 кв. метров) в г.Гаджиево ЗАТО Александровск; 2 жилых дома для сотрудников Управления ФСБ России по Мурманской области (общей площадью жилых помещений 20417 кв. метров), в том числе в гп. аполярный (100-квартирный) и в Мурманске (332-квартирный); спальный корпус № 3 ГОАУСОН «Апатитский психоневрологический интернат № 1» (общей площадью жилых помещений 5079 кв. метров).

Проведена реконструкция общежития в гп.Мурмаши – надстроен этаж, состоящий из 4 квартир экономкласса (общей площадью жилых помещений 481 кв. метр).

 

 

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