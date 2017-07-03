В Мурманской области введено жилья в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года
Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.
Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-май 2017 года в нашем регионе сложился в сумме 13,7 млрд рублей, или 107% к аналогичному периоду 2016 года в сопоставимых ценах (в среднем по России – 98,5%). Рост значения показателя обусловлен увеличением объёмов работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов горнопромышленного комплекса.
По данным Мурманскстата, за январь-май 2017 года за счёт всех источников финансирования введено
Проведена реконструкция общежития в гп.Мурмаши – надстроен этаж, состоящий из 4 квартир экономкласса (общей площадью жилых помещений