В Мурманской области введено жилья в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-май 2017 года в нашем регионе сложился в сумме 13,7 млрд рублей, или 107% к аналогичному периоду 2016 года в сопоставимых ценах (в среднем по России – 98,5%). Рост значения показателя обусловлен увеличением объёмов работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов горнопромышленного комплекса.

По данным Мурманскстата, за январь-май 2017 года за счёт всех источников финансирования введено 15191 кв. метр общей площади жилья (в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2016 года), из которых 21,3% пришлось на индивидуальное жилищное строительство. Из введенных домов: - 26 индивидуальных жилых домов (общей площадью жилых помещений 3240 кв. метров ) в г. Кандалакша, г. Апатиты, Кольском и Терском районах; - 4 жилых дома (общей площадью жилых помещений 4590 кв. метров ) для расселения граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманске (три 24-квартирных и один 36-квартирный); - 35–квартирный жилой дом в Гаджиево ЗАТО Александровск (общей площадью жилых помещений 2016 кв. метров ) для военнослужащих; - 100-квартирный жилой дом в гп.Заполярный общей площадью жилых помещений 4864 кв. метра для сотрудников Управления ФСБ России по Мурманской области.