Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования за январь-март текущего года в Мурманской области составил 17,8 млрд рублей (108,7 % к аналогичному периоду 2018 года в сопоставимых ценах), из них за счёт бюджетных средств - 387,7 млн рублей.

Рост объёма капвложений обеспечен увеличением инвестиционной активности в добыче полезных ископаемых, производстве прочих транспортных средств и оборудования, а также в сфере транспортной деятельности.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в I квартале 2019 года являлись собственные средства организаций (66,1 %), доля привлеченных средств составила 33,9%, из них на средства бюджетов всех уровней пришлось 6,6% общего объёма инвестиций в основной капитал.

Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-апрель 2019 года сложился в сумме 13,7 млрд рублей, или 129,1% к январю - апрелю 2018 года в сопоставимых ценах (в среднем по России – 100,1%). Увеличение связано с изменением объёма работ на объектах транспортной инфраструктуры и металлургического производства.

За четыре месяца этого года в Мурманской области за счёт всех источников финансирования введено 22435 кв. метров общей площади жилья, что составило 152% от уровня аналогичного периода 2018 года (в среднем по России – 97,1%). Всего в Мурманской области введены 177 индивидуальных жилых домов.