В Мурманской области вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств

В период с 12 по 23 июля вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах работ с использованием открытого огня на территории лесничеств Мурманской области. Соответствующее решение принято Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.

Региональная диспетчерская служба Мурманской области работает в круглосуточном режиме. Сообщить о возгораниях в лесу и нарушениях в области лесного законодательства можно по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, звонок по России бесплатный или по номеру мобильной связи 8-911-338-61-31.