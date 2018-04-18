В Мурманской области выберут лучшего работника учреждения социальной защиты населения
Региональное министерство социального развития завершило прием заявок на конкурс «Лучший работник учреждения социальной защиты населения Мурманской области». Этот конкурс проводится в нашем регионе уже в седьмой раз. За это время в нем приняли участие более 200 специалистов.
Основная цель конкурса – повышение престижа профессии сотрудников социальной сферы и стимулирование их профессиональной деятельности. В этом году заявки на участие подал 31 специалист государственных учреждений социального обслуживания населения и центров социальной поддержки.
Победители будут определены в шести номинациях:
«Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания»;
«Лучший социальный работник, специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания»;
«Лучшая санитарка, медицинская сестра учреждения социального обслуживания»;
«Лучший работник учреждения социальной поддержки населения»;
специальная премия «За творчество в работе»;
специальная премия «Лучший молодой специалист социальной службы».
Победителям и лауреатам конкурса предусмотрены единовременные денежные премии: за 1 место – 40 тыс. рублей; за 2 место – 25 тыс. рублей; за 3 место –15 тыс. рублей.
Награждение состоится на праздничном мероприятии, посвященном Дню социального работника.