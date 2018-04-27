В Мурманской области выберут лучшего социального работника
3 мая 2018 года в 10.00 в Мурманском центре социальной помощи семье и детям (ул. Старостина, д.91, конференц-зал) состоится очный этап конкурса на звание «Лучший работник учреждения социальной защиты населения Мурманской области». Заявки на участие представили 35 номинантов.
По итогам конкурса компетентное жюри определит победителей в 6 номинациях:
- «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания»;
- «Лучший социальный работник, специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания»;
- «Лучшая санитарка, медицинская сестра учреждения социального обслуживания»;
- «Лучший работник учреждения социальной поддержки населения»;
- «Специальная премия «За творчество в работе»;
- «Специальная премия «Лучший молодой специалист социальной службы».