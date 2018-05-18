В Мурманской области выберут лучшего специалиста сферы молодежной политики

Состоялся очный этап конкурса «Лучший работник в сфере молодежной политики Мурманской области». Партнером мероприятия выступил Мурманский арктический государственный университет, на базе которого и прошли конкурсные испытания.



Конкурс проводится в следующих номинациях: «Руководитель в сфере молодежной политики», «Специалист органа по делам молодежи», «Специалист учреждения молодежной политики», «Сотрудник образовательной организации».



За победу борются 16 специалистов сферы молодежной политики Мурманской области – они представляют Мурманск, Кандалакшу, Александровск, Североморск и Кировск, Печенгский и Кольский районы.



Конкурсантам предстояло пройти тестирование на знание основ государственной молодежной политики, ее инфраструктуры, истории и актуальной ситуации в молодежной сфере на федеральном и региональном уровнях.



Вторым испытанием дня для участников стало собеседование. С ними общались члены экспертной комиссии: преподаватель Мурманского арктического государственного университета Татьяна Тегалева и депутат Мурманской областной Думы Максим Белов.



Конкурс продлится до конца мая, участникам осталось представить на суд жюри решение кейсового задания, посвященного одной из сфер молодежной политики в России.



Награждение победителей состоится 9 июня в рамках мероприятия «Молодежный вечер».