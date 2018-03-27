В Мурманской области выберут «Учителя года»

С 17 по 20 апреля в Мурманской области будет проходить региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области – 2018». Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки Мурманской области и областной Институт развития образования.

Основные цели конкурса: выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение, повышение социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространение инновационного педагогического опыта лучших учителей Мурманской области.

В конкурсе примут участие педагоги-профессионалы, молодые педагоги представят свой опыт в номинации «Педагогический дебют».

Конкурс пройдёт в два этапа: заочный тур и три очных тура. Педагоги станут участниками конкурсных мероприятий: «Интернет-ресурс», «Методический семинар», эссе «Я – учитель», «Урок», «Образовательный проект», «Педагогический совет», «Мастер-класс». В ходе конкурсных мероприятий педагогам необходимо будет представить профессиональный опыт, творческий потенциал и проектную культуру в условиях, максимально приближенных к повседневной практике учителя. Финалисты конкурса примут участие в дискуссии «Круглый стол образовательных политиков».

Победитель и финалисты конкурса будут названы на торжественной церемонии закрытия конкурса, которая состоится 20 апреля в центре дополнительного образования «Лапландия».