В Мурманской области выберут «Воспитателя года»

С 18 по 20 апреля в Мурманской области состоится региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» – «Воспитатель года Мурманской области-2018». Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки Мурманской области, Мурманская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, областной Институт развития образования.

Региональный этап конкурса проводится в три тура. Лучшие педагоги дошкольных образовательных организаций Мурманской области представят свой профессиональный опыт, творчество и креативный подход в образовательной деятельности на «Мастер-классе» и «Педагогическом мероприятии с детьми». Финалисты конкурса проведут «Публичную лекцию», а затем примут участие в «круглом столе» на тему «Профессиональный разговор».

Победитель и финалисты конкурса будут названы на торжественной церемонии закрытия конкурса, которая состоится 20 апреля в центре дополнительного образования «Лапландия».

Конкурс проводится в целях привлечения внимания органов государственной власти и органов местного самоуправления, широкой научной и педагогической общественности, средств массовой информации к проблемам развития дошкольного образования в современных социально-экономических условиях, формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога дошкольной образовательной организации Мурманской области.