В Мурманской области выбирают лучший социальный плакат «Дети должны жить дома»

Министерство образования и науки Мурманской области в рамках Форума замещающих родителей проводит для семей усыновителей, опекунов, попечителей и приемных родителей конкурс социальных плакатов «Дети должны жить дома».

Свои работы прислали 40 замещающих семей, проживающих на территории региона. Все работы размещены на сайте «Дети-Мурман.ру» в разделе «Конкурс социальный плакатов». Победителей конкурса выберет жюри, но решение о присуждении приза зрительских симпатий примут жители Мурманской области, проголосовавшие за понравившуюся работу. Голосование доступно из аккаунтов социальных сетей.

Организаторы приглашают всех желающих познакомиться с работами участников конкурса и принять участие в голосовании. Работы участников доступны на сайте «Дети-Мурман.ру».