В соответствии с планом Росстата на 2019 год в Мурманской области, как и в России в целом, проводится выборочное наблюдение сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.

Как сообщает руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов, целью обследования является получение официальной статистической информации о производстве сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении), расходе кормов скоту и птице, реализации продукции собственного производства, расходах на оплату услуг наёмным работникам. Выборочное обследование сельскохозяйственной деятельности граждан будет осуществляться с периодичностью 7 раз в год с 1 по 10 число месяца в апреле, июне, июле, сентябре, октябре, ноябре и декабре.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в Мурманской области насчитывалось 7240 личных подсобных и иных хозяйств населения, производивших сельскохозяйственную продукцию. Традиционным для населения региона являлось выращивание картофеля и овощей.

В Мурманской области выборочным наблюдением по вопросам сельскохозяйственной деятельности будет охвачено 590 личных подсобных хозяйств. Опрос их членов будет осуществляться специально привлечёнными работниками – интервьюерами. При посещении личного подсобного хозяйства каждый интервьюер будет иметь с собой удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта. Респондентам зададут вопросы о производстве и реализации основных видов продукции сельского хозяйства, об имеющихся земельных участках и посевах сельскохозяйственных культур, плодово-ягодных насаждениях, наличии сельскохозяйственных животных, запасах продукции, расходах по оплате услуг наёмных работников.

Данные, полученные в результате опроса владельцев домохозяйств, не подлежат разглашению и используются исключительно в целях формирования официальной статистической информации.