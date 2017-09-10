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Мурманская область. Арктика10.09.17 10:25

В Мурманской области выборы и дополнительные выборы сегодня проходят в 8 муниципальных образованиях

В Мурманской области стартовал Единый день голосования. По состоянию на 8 утра открыты все избирательные участки, где будет проходить голосование. Всего 10 сентября на территории региона будут замещаться 50 мандатов в органах местного самоуправления. Всего на территории области действует 47 избирательных участков. Данные избирательные участки расположены на 35 объектах.

Выборы и дополнительные выборы пройдут в 8 муниципальных образованиях: дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 3 и 5; выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО п. Видяево пятого созыва;  выборы депутатов Совета депутатов Ковдорского района пятого созыва; выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области шестого созыва; дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение город  Кола Кольского района Мурманской области пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3; дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения Ревда Ловозерского района третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1; дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения  Никель Печенгского района Мурманской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3; дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 2.

В день голосования для обеспечения безопасности на всех избирательных участках дежурят сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области. Инспекторским составом УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области на всех избирательных участках был заблаговременно комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности объектов указанной категории. В ходе данных мероприятий было установлено, что в помещениях, в которых будет проходить голосование, нарушений требований пожарной безопасности, представляющих угрозу возникновения пожара и гибели людей, не выявлено. Для персонала были проведены инструктажи и проверки знаний действий в случае пожара.

 

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