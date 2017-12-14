В Мурманской области выбрали лучших лесных инспекторов

Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, в рамках проведения в Российской Федерации Года Экологии и Года особо охраняемых территорий, в период с января по ноябрь 2017 года проводился региональный конкурс на звание «Лучший государственный лесной инспектор Мурманской области».

Всего в конкурсе приняли участие 82 государственных лесных инспектора МПР Мурманской области и 10 подведомственных учреждений – лесничеств.

За добросовестную работу, высокий профессионализм, большой личный вклад в охрану и защиту леса на Кольском полуострове, по итогам конкурса, победителями были признаны: 1 место - Смольянов Михаил (ГОКУ «Кольское лесничество»), 2 место - Шилова Ольга (ГОКУ «Кандалакшское лесничество»), 3 место - Гусак Руслан (отдел государственного лесного надзора МПР Мурманской области).

13 декабря в Министерстве состоялось торжественное награждение. Победителям вручили грамоты и кубки. В 2017 году заполярными государственными лесными инспекторами возбуждено более 300 дел об административных правонарушениях в сфере лесных отношений.