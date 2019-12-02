В Мурманской области выпуск куриных яиц уменьшился в 3,8 раза, снизилось производство молока и мяса

Региональное Министерство обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года. Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе-сентябре 2019 года составил 1582,1 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 95%.

Низкие результаты по сравнению с январем-сентябрем 2018 года обусловлены сокращением производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 4,9%, что связано со снижением поголовья птицы в 1,3 раза, крупного рогатого скота на 7,1%, молока на 5,5% из-за снижения продуктивности молочного стада, выпуск куриных яиц уменьшился в 3,8 раза по причине забоя поголовья кур-несушек.