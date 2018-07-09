В Мурманской области выработка электроэнергии снизилась на 2,3%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 26,2 млрд рублей (100,1% к январю-маю 2017 года в действующих ценах). Индекс производства – 97,8% (в среднем по России – 102%).

В январе-мае текущего года выработка электроэнергии снизилась на 2,3%, производство пара и горячей воды – на 0,5%.

Потребление электроэнергии составило 5,6 млрд кВт*ч, что на 0,4% выше соответствующего уровня 2017 года. В то же время отпуск электроэнергии за пределы региона сократился на 9,4%.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 3,5 млрд рублей (104,1% к январю-маю 2017 года в действующих ценах). Индекс производства – 93,8% (в среднем по России – 98%).