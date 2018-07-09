ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир безграничен – от тайских национальных костюмов до любовных писем на бумагеСостоялись первые рейсы в истории поставок российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.07.18 07:30

В Мурманской области выработка электроэнергии снизилась на 2,3%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 26,2 млрд рублей (100,1% к январю-маю 2017 года в действующих ценах). Индекс производства – 97,8% (в среднем по России – 102%).

В январе-мае текущего года выработка электроэнергии снизилась на 2,3%, производство пара и горячей воды – на 0,5%.

Потребление электроэнергии составило 5,6 млрд кВт*ч, что на 0,4% выше соответствующего уровня 2017 года. В то же время отпуск электроэнергии за пределы региона сократился на 9,4%.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 3,5 млрд рублей (104,1% к январю-маю 2017 года в действующих ценах). Индекс производства – 93,8% (в среднем по России – 98%).

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ-3
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 505 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Алевтина
05.07.18 00:37
Что ж автор статьи не встретился с местными жителями? Юрий Банько, мы местные жители надеемся на встречу с Вами, и более или менее адекватное оценку этому строительству.
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Николай
04.07.18 07:13
По прогнозу видно, что страна не собирается слазить с нефте-газовой иглы! Делаем рывок - гоним всё больше и больше сырья на Запад!!!
Комментарий к новости:Министерство промышленности и торговли РФ ожидает роста грузооборота портов РФ до 884 млн тонн к 2020 году
Миха
02.07.18 02:05
Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире08:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)09:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)09:30«Общая терапия-2». Художественный сериал, 13 серия (16+)
-PRO ДеньгиМорковь подросла в цене на 14,2%-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 14 копеек, евро - на 6 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области выработка электроэнергии снизилась на 2,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 июля-PRO Нефть и газСостоялись первые рейсы в истории поставок российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки-PRO ЗаконыМУПам и ГУПам в сфере ЖКХ включили красный свет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика